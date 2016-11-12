Власти Эфиопии арестовали более 11 тысяч человек за первый месяц действующего в стране режима ЧП

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Власти Эфиопии арестовали более 11 тысяч человек за первый месяц действующего в стране режима чрезвычайного положения.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, по заявлению председателя Контрольного совета по ЧС Тадессе Хордофа, задержанным были предъявлены обвинения в нападении на стражей порядка с огнестрельным оружием, убийства мирных граждан и стражей порядка, отказ в предоставлении государственных услуг и нарушение движения транспортных средств.

Среди задержанных - 347 женщин.

Режим ЧС в Эфиопии был введен 9 октября сроком на шесть месяцев. Власти прибегли к этой мере впервые за 25 лет из-за охвативших регион Оромия антиправительственных выступлений и беспорядков.