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Власти Дубая ввели 20-процентный налог для работающих в эмирате иностранных банков

Власти Дубая ввели 20-процентный налог для работающих в эмирате иностранных банков Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон о введении ежегодного налога в размере 20% для иностранных банков, работающих на территории эмирата.
Другие страны
8 марта 2024 г. 03:09
Власти Дубая ввели 20-процентный налог для работающих в эмирате иностранных банков

Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон о введении ежегодного налога в размере 20% для иностранных банков, работающих на территории эмирата.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая.

Действие нового закона будет распространяться на все иностранные банки, в том числе зарегистрированные в свободных экономических зонах эмирата. Исключение составят банки, которые имеют лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая (Dubai International Financial Centre).

Если тот или иной иностранный банк облагается корпоративным налогом в размере 9% в соответствии с положениями федерального закона №47 от 2022 года, то его сумма будет вычтена из общей суммы налоговых обязательств, подчеркнула пресс-служба правительства. Таким образом, федеральный корпоративный налог и налог на деятельность иностранных банков не суммируются.

За первое нарушение закон предусматривает штраф до 500 тыс. дирхамов ($136,13 тыс.). В случае повторного нарушения в течение двух лет кредитной организации будет грозить штраф до 1 млн дирхамов ($272,26 тыс.).

Закон вступит в силу с момента публикации в официальном правительственном вестнике.

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