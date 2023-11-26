Власти Дубая потратят $5 млрд на строительство новой ветки метро

Власти Дубая потратят 18 млрд дирхамов (около $5 млрд) на строительство новой линии метро протяженностью 30 км с 14 станциями, которая объединит деловой и жилые районы города, а также аэропорт.

Власти Дубая потратят 18 млрд дирхамов (около $5 млрд) на строительство новой линии метро протяженностью 30 км с 14 станциями, которая объединит деловой и жилые районы города, а также аэропорт.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба правительства города в соцсети X (ранее Twitter).

"Голубая линия" с 14 станциями соединит район Дубай-Крик-Харбор с Интернэшнл-Сити и Международным академгородком Дубая. Ее запуск планируется в 2029 году.

Согласно сообщению, контракты на строительство новой железнодорожной линии будут заключены в 2024 году. Маршрут соединит растущее число жилых районов на востоке Дубая. Расширение сети метро Дубая является одним из пунктов плана развития города и имеет важное значение для снижения нагрузки на дорожную сеть.