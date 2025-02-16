Власти ДР Конго вернули контроль над городом Букаву

Конголезская армия вместе с лояльными ей силами вновь контролирует административный центр восточной провинции Южное Киву, куда ранее вошли повстанцы из движения M23.
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"Город Букаву, куда на короткое время вторглись террористы M23, контролируется конголезской армией и доблестными (формированиями самообороны - ред.) "Вазалендо", - сообщает канцелярия после совещания президента ДР Конго по ситуации в области безопасности на востоке страны.
Конголезский портал Actualite отмечает, что ситуация остается напряженной в Букаву, где в ряде районов наблюдается хаос: в субботу местами периодически раздавались выстрелы и продолжались грабежи.
Напомним, что в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Agence France Presse передавало в пятницу, что повстанцы движения М23 и военные Руанды вошли в Букаву.
По данным СМИ, после провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК.Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДР Конго. Руанда все обвинения отрицает.