Власти ДР Конго вернули контроль над городом Букаву

Конголезская армия вместе с лояльными ей силами вновь контролирует административный центр восточной провинции Южное Киву, куда ранее вошли повстанцы из движения M23.

Конголезская армия вместе с лояльными ей силами вновь контролирует административный центр восточной провинции Южное Киву, куда ранее вошли повстанцы из движения M23.

Как передает Report , об этом сообщает канцелярия президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди на своей странице в соцсети X.

"Город Букаву, куда на короткое время вторглись террористы M23, контролируется конголезской армией и доблестными (формированиями самообороны - ред.) "Вазалендо", - сообщает канцелярия после совещания президента ДР Конго по ситуации в области безопасности на востоке страны.

Конголезский портал Actualite отмечает, что ситуация остается напряженной в Букаву, где в ряде районов наблюдается хаос: в субботу местами периодически раздавались выстрелы и продолжались грабежи.

Напомним, что в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Agence France Presse передавало в пятницу, что повстанцы движения М23 и военные Руанды вошли в Букаву.

По данным СМИ, после провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК.Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДР Конго. Руанда все обвинения отрицает.