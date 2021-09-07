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Власти Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от шести лет

Власти Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от шести лет Институт общественного здоровья (ИОЗ) Чили выдал разрешение на использование вакцины от коронавируса CoronaVac от китайского производителя Sinovac для иммунизации детей от шести лет, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
7 сентября 2021 г. 09:05
Власти Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от шести лет

Институт общественного здоровья (ИОЗ) Чили выдал разрешение на использование вакцины от коронавируса CoronaVac от китайского производителя Sinovac для иммунизации детей от шести лет, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"После заседания комиссии экспертов, которые проанализировали данные об использовании CoronaVac для вакцинации детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет, ИОЗ Чили разрешил расширение экстренного использования препарата на детей от шести лет", - говорится в сообщении.

По мнению комиссии, "имеющиеся данные гарантируют хороший иммунный ответ от вакцины" в этой возрастной группе. В то же время эксперты посчитали, что им необходимо получить больше информации для одобрения препарата для иммунизации детей в возрасте от трех до пяти лет.

К настоящему моменту в Чили полностью привиты от коронавируса более 13 млн человек. Всего в стране живут 18,95 млн человек. Для иммунизации населения в республике, помимо вакцины Sinovac, используют препараты американской компании Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и китайской Cansino.

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Версия на английском языке Chile approves Sinovac for use on children above six

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