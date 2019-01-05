Власти Чили признали взрыв на автобусной остановке терактом

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Руководство Чили квалицифицировало взрыв на автобусной остановке Сантьяго-де-Чили как террористический акт.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил глава Министерства внутренних дел страны Андрес Чедвик.

«Я уже представил заявление по поводу террористического акта по поводу виновных в нападении», – заявил он в эфире телеканала 24 Horas.

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго-де-Чили в пятницу. Угрозы их жизням нет. Ответственность за взрыв взяла на себя местная террористическая группировка, объявившая своей целью борьбу с прогрессом и цивилизацией.

Взрывное устройство было заложено в мусорный бак. Среди пострадавших двое венесуэльцев.