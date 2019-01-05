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    Власти Чили признали взрыв на автобусной остановке терактом

    Руководство Чили квалицифицировало взрыв на автобусной остановке Сантьяго-де-Чили как террористический акт

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Руководство Чили квалицифицировало взрыв на автобусной остановке Сантьяго-де-Чили как террористический акт.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил глава Министерства внутренних дел страны Андрес Чедвик.

    «Я уже представил заявление по поводу террористического акта по поводу виновных в нападении», – заявил он в эфире телеканала 24 Horas.

    По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго-де-Чили в пятницу. Угрозы их жизням нет. Ответственность за взрыв взяла на себя местная террористическая группировка, объявившая своей целью борьбу с прогрессом и цивилизацией.

    Взрывное устройство было заложено в мусорный бак. Среди пострадавших двое венесуэльцев.

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