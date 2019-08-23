​Власти Чили предложили Бразилии помощь в борьбе с пожарами в Амазонии

Министерство сельского хозяйство Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии.

Как передаёт Report, об этом сообщил глава ведомства Антонио Валькер в Twitter.

"Я связался с министром сельского хозяйства Бразилии, чтобы предложить все, что в наших силах, для борьбы с крупными пожарами в Амазонии. Как Министерство сельского хозяйства мы должны проявлять солидарность со страной, которая столкнулась с бедой", - написал он.

В разговоре с чилийскими журналистами министр отметил, что Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.