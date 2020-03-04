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Власти Чили подтвердили первый случай коронавируса в стране

​Власти Чили подтвердили первый случай коронавируса в стране

Чилийские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник президент Чили Себастьян Пиньера.

"Сегодня в Тальке сообщили о первом подтвержденном случае коронавируса", - сказал он в обращении, которое транслировалось в Twitter.

По словам Пиньеры, речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", - отметил глава государства.

Как сообщил президент, состояние заболевшего не вызывает опасений. Он будет находиться под наблюдением врачей у себя дома.

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