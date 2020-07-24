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Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов

Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов Власти американского Чикаго (штат Иллинойс) убрали из городского парка памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, ранее ставший причиной протестов в городе
Другие страны
24 июля 2020 г. 15:49
Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов

Власти американского Чикаго (штат Иллинойс) убрали из городского парка памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, ранее ставший причиной протестов в городе,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местное издание Chicago-Sun Times.

В прошлую пятницу большая группа людей, протестующих против расизма, собралась в Грант-Парке, где расположен монумент. Сообщалось, что протестующие бросали в стражей порядка разные предметы, те в свою очередь применили в отношении участников акции дубинки. Были задержаны 12 человек, кроме того, пострадали около 18 сотрудников полиции.

Согласно Chicago-Sun Times, впоследствии мэр призвала убрать памятник.

По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

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Версия на английском языке Chicago removes Christopher Columbus statues
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