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Власти Черногории провозгласили эпидемию COVID на севере страны

Власти Черногории провозгласили эпидемию COVID на севере страны Национальное координационный совет (NKT) при правительстве& Черногории провозгласил эпидемию COVID-19 в нескольких районах&на севере страны в связи с ростом заболеваемости, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
8 июля 2020 г. 15:03
Власти Черногории провозгласили эпидемию COVID на севере страны

Национальное координационный совет (NKT) при правительстве  Черногории провозгласил эпидемию COVID-19 в нескольких районах на севере страны в связи с ростом заболеваемости, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По данным Института национального здоровья, по настоящее время в Черногории с начала пандемии выявлено 907 больных коронавирусом, 80 пациентов находятся в больницах, 17 человек скончались.

За последние сутки выявлено 66 новых зараженных. Источники в правящей Демократической партии социалистов сообщили местным СМИ, что под вопросом оказалось проведение назначенных на 30 августа парламентских выборов.

"Постоянный рост числа выявленных случаев инфекции коронавируса на территории целой страны с особой угрозой для северного и центрального регионов и факт того, что у большинства заболевших точно не определяется источник заражения, указывают на расширенный перенос вируса в определенных районах", - сообщил кабмин в Twitter.

"Поэтому NKT согласился с тем, что минздрав Черногории провозгласит эпидемию инфекционной болезни на территории муниципалитетов Биело-Поле, Беране, Петница, Рожае и Гусине", - указало правительство.

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