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Власти Чехии заявили о рекордном заполнении газохранилищ страны

Власти Чехии заявили о рекордном заполнении газохранилищ страны Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил, что в подземных газохранилищах республики накоплено более 1 млрд куб. м природного газа и они наполнены на 30%, что на 1 мая является рекордным показателем в истории.
Другие страны
1 мая 2022 г. 22:31
Власти Чехии заявили о рекордном заполнении газохранилищ страны

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил, что в подземных газохранилищах республики накоплено более 1 млрд куб. м природного газа и они наполнены на 30%, что на 1 мая является рекордным показателем в истории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова политика приводит в воскресенье информационное агентство ČTK.

"Чехия накопила в своих (подземных) газохранилищах более 1 млрд куб. м природного газа. Они наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50% ", - отметил Сикела.

"Наша цель, чтобы газохранилища в начале будущего отопительного сезона были заполнены как минимум на 80%. Это около 2,8 млрд куб. м. газа. И эту (цель) мы достигнем", - сказал глава Минпромторга.

В случае немедленной остановки поставок российского газа, по словам Сикелы, главные проблемы испытали бы предприятия химической промышленности и стекольные заводы республики. Между тем премьер-министр страны Петр Фиала в пятницу проинформировал, что Чехия не намерена в рублях производить расчеты за газ, так как это, по его мнению, было бы нарушением антироссийских санкций.

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