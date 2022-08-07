Власти Чада закрыли границу с Суданом

Чад закрыл свою границу с Суданом после обострения отношений между двумя странами в связи с убийством 18 человек на суданской территории.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
В субботу МИД Судана вызвал посла Чада в связи с тем, что, по словам суданских властей, 18 пастухов из Западного Дарфура были убиты чадской стороной. Пастухи искали в приграничной зоне Чада своих верблюдов, которые были украдены неизвестными из соседней страны. На обратном пути пастухи попали на территории Судана в засаду и были убиты. События вызывали острую реакцию властей штата Западный Дарфур, которые потребовали от центрального правительства навести порядок на границе между двумя странами.