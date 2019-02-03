Власти ЦАР и боевики договорились закончить шестилетнюю войну

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В ЦАР противоборствующие стороны договорились закончить войну, которая длится с конца 2013 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, правительство Центрально-Африканской республики смогло добиться соглашения с рядом вооруженных группировок, которые действуют в стране.
"Это великий день для ЦАР и всего ее народа", - пояснил комиссар Африканского союза Смаил Шерги.
Окончательный вариант мирного договора будет подписан 6 февраля.
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