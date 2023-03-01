Власти Буркина-Фасо расторгли 60-летний военный договор с Францией

Власти Буркина-Фасо решили прекратить действие "соглашения о военной помощи" с Францией, которое было подписано в 1961 году.

Власти Буркина-Фасо решили прекратить действие "соглашения о военной помощи" с Францией, которое было подписано в 1961 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AFP.

Подчеркивается, что Министерство иностранных дел африканского государства направило Франции письмо, которое "денонсирует соглашение о технической военной помощи, заключенное в Париже 24 апреля 1961 года между Республикой Верхняя Вольта (нынешняя Буркина-Фасо) и Французской Республикой, включая два приложения к нему".

При этом Буркина-Фасо дала французам один месяц после получения письма на "полный отъезд всего французского военного персонала, находящегося на службе в военных администрациях Буркина-Фасо".

Стоит заметить, что отношения между странами резко ухудшились после того, как военный Ибрагим Траоре пришел к власти в результате госпереворота в сентябре.

С того момента власти Буркина-Фасо хотели "разнообразить партнерские отношения".