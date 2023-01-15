Власти Британии официально заявили о поставке танков Challenger 2 ВСУ

Власти Британии официально заявили о поставке танков Challenger 2 для вооруженных сил Украины.

Власти Британии официально заявили о поставке танков Challenger 2 для вооруженных сил Украины.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

В частности, в Украину будет поставлены 14 британских танков. Четыре танка Challenger 2 будут доставлены в Восточную Европу на первом этапе, позднее - еще десять танков.

Challenger 2 — основной боевой танк Великобритании, стоящий также на вооружении Омана. Он является глубокой модернизацией первой модели Challenger, танка 80-х годов. Был в производстве с 1993 до 2009 года, когда минобороны Британии перестало заказывать новые бронемашины.

В правительстве дополнили, что Украина также получит 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Обучение ВСУ управлению этими танками и САУ начнется уже в ближайшие дни.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу скоординировать поддержку европейских союзников Украины. Для этого Уоллес отправится в Эстонию и Германию на встречи с партнерами, а министр иностранных дел Джеймс Клеверли отправится в США, чтобы обсудить, как Лондон и Вашингтон могут использовать свою позицию ведущих сторонников Украины для активизации международных действий.

Напомним, что о планах поставить танки Украине Сунак заявил накануне в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.