​Власти Британии одобрили первое лекарство против COVID-19

Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, правительство утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.

"Правительство с сегодняшнего дня авторизовало применение Национальной службой здравоохранения первого в мире лекарства от коронавируса с доказанной способностью снизить риск смерти… Профинансированные правительством испытания этого лекарства продемонстрировали, что оно существенно снижает риск смерти среди пациентов, которым требуется кислородное лечение. Правительство делает все возможное для того, чтобы лекарство было сейчас же доступно для всех учреждений Национальной службы здравоохранения и по всей Великобритании", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.

Противовоспалительный препарат дексаметазон известен более 60 лет и, согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%. Во время испытаний препарат принимали 2104 пациента по 6 мг ежедневно в течение 10 дней.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге во вторник назвал результаты исследований "крупнейшим на данный момент прорывом" в борьбе с коронавирусом.

Имеющихся запасов cтероида, упаковка которого стоит всего порядка 5 фунтов стерлингов, хватит для лечения более чем 200 тысяч человек, сообщает минздрав.

Согласно подсчетам, если бы открытие было сделано раньше, в Британии удалось бы спасти 4-5 тысячи жизней.