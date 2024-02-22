Власти Бразилии обсуждают возможность высылки из страны посла Израиля

Власти Бразилии рассматривают возможность высылки из страны посла Израиля Даниэля Зоншайна.

Власти Бразилии рассматривают возможность высылки из страны посла Израиля Даниэля Зоншайна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета O Globo.

По ее сведениям, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва 19 февраля обсуждал этот вопрос со своим спецпредставителем по международным вопросам Селсу Аморимом. Однако, согласно данным издания, МИД южноамериканской республики считает высылку израильского дипломата "нежелательной и радикальной" мерой.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова Лулы да Силвы "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".