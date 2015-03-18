Власти Бразилии готовят меры по борьбе с коррупцией

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/После массовых акций протеста в стране во вторник правительство Бразилии объявило о подготовке мер по борьбе с коррупцией.

Миллионы протестующих по всей Бразилии призывали привлечь действующего президента страны Дилму Руссефф к ответственности по делу о коррупции в энергетической компании Petrobras, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

На протяжении семи лет главой Petrobras была именно Руссефф. Гражданские активисты утверждают, что в тот период руководители компании получали комиссионные от контрактов, а затем использовали их для подкупа должностных лиц.