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    Власти Бразилии готовят меры по борьбе с коррупцией

    Миллионы протестующих по всей Бразилии призывали привлечь президента к ответственности

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/После массовых акций протеста в стране во вторник правительство Бразилии объявило о подготовке мер по борьбе с коррупцией.

    Миллионы протестующих по всей Бразилии призывали привлечь действующего президента страны Дилму Руссефф к ответственности по делу о коррупции в энергетической компании Petrobras, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    На протяжении семи лет главой Petrobras была именно Руссефф. Гражданские активисты утверждают, что в тот период руководители компании получали комиссионные от контрактов, а затем использовали их для подкупа должностных лиц.

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