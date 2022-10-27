Власти Болгарии одобрили проект приобретения еще восьми самолетов F-16 у США

Техническое правительство Болгарии одобрило проект международного договора с США о приобретении восьми новых самолетов F-16C/D Block 70, боеприпасов, средств для обучения и поддержки, запасных частей, а также о первоначальной поддержке и обучении болгарск

Техническое правительство Болгарии одобрило проект международного договора с США о приобретении восьми новых самолетов F-16C/D Block 70, боеприпасов, средств для обучения и поддержки, запасных частей, а также о первоначальной поддержке и обучении болгарских ВВС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила правительственная пресс-служба.

Министр обороны уполномочен подписать договор сразу после того, как Народное собрание (парламент) одобрит соответствующий проект инвестиционных расходов. На покупку этой, уже второй партии из восьми самолетов Болгария готова выделить 2,6 млрд левов (около 1,3 млрд долларов США).

Кроме того, болгарские власти одобрили проект международного договора о "многофункциональной системе распределения информации - совместной тактической радиосистеме и связанной с ней поддержке и оборудовании".