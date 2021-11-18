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Власти Бельгии обязали детей старше 10 лет носить маски для защиты от COVID-19

Власти Бельгии обязали детей старше 10 лет носить маски для защиты от COVID-19 Власти Бельгии впервые с начала пандемии приняли решение обязать детей старше 10 лет носить защитные маски в закрытых помещениях в целях недопущения распространения коронавируса.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 04:27
Власти Бельгии обязали детей старше 10 лет носить маски для защиты от COVID-19

Власти Бельгии впервые с начала пандемии приняли решение обязать детей старше 10 лет носить защитные маски в закрытых помещениях в целях недопущения распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на RTL, такое решение принято на заседании правительственного координационного комитета по борьбе с пандемией.

"Координационный комитет ввел требование о ношении масок детьми старше 10 лет. Вакцинированным подданным Бельгии также рекомендовано до конца апреля сделать прививку третьей дозой вакцины для повышения иммунитета. Предприятиям страны дано указание перевести своих сотрудников на удаленный режим работы как минимум на четыре дня в неделю в период с 20 ноября по 13 декабря", - говорится в сообщение комитета.

Кроме того, по его информации, в стране могут распространить требование о ношении масок в помещении даже на вакцинированных людей.

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