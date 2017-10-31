Власти Бельгии отказались предоставить Пучдемону помещение для пресс-конференции

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Офис премьер-министра Бельгии отказал Карлесу Пучдемону, отстраненному от должности главы Каталонии, в просьбе предоставить помещение, чтобы сделать заявления для прессы в Брюсселе, сообщает Report cо ссылкой на газету La Vanguardia.

Изначально Пучдемон рассчитывал появиться перед СМИ в комплексе, который находится в ведении службы премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. Однако отстраненному главе автономии было отказано в запросе. Тогда было принято решение, что выступление состоится в помещении платформы "Пресс-клуб Брюссель Европа".

По данным газеты, выступление экс-лидера Каталонии состоится в 12:30 по местному времени (15:30 по бакинскому времени).

Напомним, накануне СМИ распространили информацию, что К.Пучдемон бежал в Брюссель и намерен просить убежища у Бельгии.