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    Власти Бельгии отказались предоставить Пучдемону помещение для пресс-конференции

    Выступление экс-лидера Каталонии состоится в 12:30 по местному времени© РИА Новости / Джорди Бойшареу

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Офис премьер-министра Бельгии отказал Карлесу Пучдемону, отстраненному от должности главы Каталонии, в просьбе предоставить помещение, чтобы сделать заявления для прессы в Брюсселе, сообщает Report cо ссылкой на  газету La Vanguardia.

    Изначально Пучдемон рассчитывал появиться перед СМИ в комплексе, который находится в ведении службы премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. Однако отстраненному главе автономии было отказано в запросе. Тогда было принято решение, что выступление состоится в помещении платформы "Пресс-клуб Брюссель Европа".

    По данным газеты, выступление экс-лидера Каталонии состоится в 12:30 по местному времени (15:30 по бакинскому времени).

    Напомним, накануне СМИ распространили информацию, что К.Пучдемон бежал в Брюссель и намерен просить убежища у Бельгии.

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