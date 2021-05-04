Власти Баварии планируют отменить ограничения для привитых от COVID-19

Снятие ограничений также касается переболевших коронавирусом

Власти Баварии с 6 мая намерены отменить карантинные ограничения для привитых от COVID-19 и выздоровевших. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции глава германского региона Маркус Зёдер.

Привитые и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно встречаться с родственниками и знакомыми, им не нужно соблюдать комендантский час и предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении заведений и магазинов. В то же время общий комендантский час с 22:00 до 05:00 останется в силе.

В случае если в том или ином районе или городе Баварии в течение 7 дней число заразившихся не будет превышать 100 на 100 тыс. жителей, возможны такие послабления, как открытие ресторанов под открытым небом, культурных заведений, но при условии соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок.

Федеральные власти ФРГ намерены облегчить карантин для привитых от COVID-19 и выздоровевших по всей стране уже на текущей неделе, возможно, на ближайших выходных.