Власти Бангладеш планируют вернуть беженцев рохинджа на родину за два года

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Власти Бангладеш помогут всем представителям народности рохинджа, ранее бежавшим из Мьянмы, вернуться в страну в течение двух лет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Бангладеш по итогам встречи с представителями Мьянмы.

В тексте заявления не указано, когда именно власти Бангладеш планируют начать репатриацию. Однако внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что при возвращении члены одной семьи будут переправляться вместе. Правительство Мьянмы обязуется предоставить места проживания для беженцев, пока не будет восстановлено их разрушенное жилье.

Мьянма и Бангладеш 23 ноября 2017 году подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий начало процесса возвращения беженцев обратно [в Мьянму] в течение двух месяцев. Власти Мьянмы строят лагерь временного содержания, рассчитанный на прием около 30 тыс. представителей мусульманской народности, ранее бежавших из страны в соседний Бангладеш, на севере штата Ракхайн. Первая сотня домов должна быть построена уже к концу января. Всего же для рохинджа возведут более 600 строений.

Согласно оценке ООН, из Мьянмы в Бангладеш с конца августа прошлого года бежали более 650 тыс. рохинджа, компактно проживавших в Ракхайне.