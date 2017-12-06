Власти Бангладеш переселят рохинджа на необитаемый остров

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Власти Бангладеш утвердили план по переселению примерно 100 тыс. беженцев рохинджа на необитаемый и подверженный наводнениям остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе, передает Report со ссылкой на CNN.

Беженцев планируют переселить на остров Тенгар Чар до ноября 2019 года.

Застройка острова начнется в скором времени, бюджет плана - 278 млн долларов США.

В соответствии с планом по переселению беженцев на острове Тенгар Чар должно быть построено около 1,5 тыс. барачных помещений и 120 центров для беженцев.

С момента последнего обострения конфликта 25 августа в Бангладеш прибыли около 613 тыс. человек, бежавших от насилия в Мьянме. Общее их число в Бангладеш достигло 826 тыс.