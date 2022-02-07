Власти Бахрейна ввели бессрочный "золотой" вид на жительство

Власти Королевства Бахрейн объявили о введении "золотой" резидентской визы (аналог вида на жительство), которая предоставляется на неограниченный период времени при условии соответствия определенным требования.

Власти Королевства Бахрейн объявили о введении "золотой" резидентской визы (аналог вида на жительство), которая предоставляется на неограниченный период времени при условии соответствия определенным требования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "золотую" визу могут получить как действующие резиденты, так и нерезиденты.

Обладатели "золотой" визы смогут многократно въезжать и выезжать из страны без ограничений, получат право на работу в королевстве. Право проживать на Бахрейне получат также близкие родственники держателя такой визы.

Для получения "золотой" визы действующим резидентам необходимо проживать на территории Бахрейна не менее пяти лет, а их ежемесячная заработная плата на протяжении этого периода времени должна составлять в среднем не менее 2 тыс. бахрейнских динаров (около 5,3 тыс. долларов США). Вид на жительство может быть продлен на неограниченный срок в случае, если резидент соответствует этому требованию.