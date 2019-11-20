​Власти Австрии разместят отделение полиции в доме родителей Гитлера

Австрийские власти приняли решение разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне, где родился лидер фашистской Германии Адольф Гитлер.

Как передат Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД Австрии.

"В результате перепланировки в здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне", - цитирует сообщение ТАСС.

По словам министра внутренних дел Вольфганга Пешорна, использование этого дома под нужды полиции "должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме".

В ведомстве отметили, что бывшей владелице дома были выплачены €812 тыс. за экспроприацию недвижимости в пользу государства. После этого Австрийская Республика должна была определить будущее назначение здания, провести его реконструкцию и не допустить его привязки к режиму национал-социализма. В связи с этим МВД объявило о проведении тендера для архитекторов по всему Евросоюзу, который выявит наилучший вариант для будущей перепланировки здания. Оглашение результатов архитектурного конкурса ожидается в первой половине 2020 года.