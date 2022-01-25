Власти Австралии выкупили авторские права на флаг аборигенов

Власти Австралии выкупили авторские права у создателя флага аборигенов континента.
Как передает Report, об этом сообщил BBC.
"За последние 50 лет мы сделали произведение Гарольда Томаса (художник, коренной австралиец) своим собственным – мы маршировали под флагом аборигенов, стояли с ним и высоко поднимали его как свидетельство гордости", - заявил министр по делам коренных народов Австралии Кен Уайатт.
Правительство в общей сложности заплатило более 14 млн долларов США, чтобы выкупить авторские права у Томаса.
Причиной для такого шага австралийских властей стало давление со стороны групп аборигенов и позиция некоторых спортивных организаций, в частности, Австралийской футбольной лиги, которая стала отказываться платить за демонстрацию флага.
Художник ранее подчеркивал, что заявил права на флаг, чтобы получать авторские гонорары за свои работы и предотвращать подделки, сделанные за рубежом.