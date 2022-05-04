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Власти Австралии ввели санкции в отношении 110 граждан России, "ЛНР" и "ДНР"

Власти Австралии ввели санкции в отношении 110 граждан России, "ЛНР" и "ДНР" Правительство Австралии ввело целевые экономические санкции в отношении 110 граждан России, "ДНР" и "ЛНР" из-за ситуации в Украине.
Другие страны
4 мая 2022 г. 10:30
Власти Австралии ввели санкции в отношении 110 граждан России, ЛНР и ДНР

Правительство Австралии ввело целевые экономические санкции в отношении 110 граждан России, "ДНР" и "ЛНР" из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава австралийского МИД Мари Пейн в заявлении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

В новые санкционные списки "включены 34 высокопоставленных министра так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики". Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, установив государственную власть над ее территориями без разрешения украинского правительства", - указала Пейн, отметив, что санкции также вводятся в отношении 76 депутатов Госдумы, голосовавших "за резолюцию, призывающую президента РФ Владимира Путина признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами".

Глава австралийского МИД также уточнила, что депутат Госдумы Олег Матвейчев "был дополнительно внесен в санкционный список за пропаганду и распространение дезинформации" о необходимости компенсации западными странами "ущерба, причиненного [антироссийскими] санкциями" экономике РФ.

Ранее австралийский МВД сообщил о том, что в санкционные списки австралийского правительства были внесены 75 депутатов Госдумы, 20 министров "Донецкой Народной Республики" и 12 ключевых министров "Луганской Народной Республики". Кроме того, санкции были введены в отношении российского тележурналиста Владимира Соловьева.

К настоящему моменту Австралия ввела санкции против 812 российских и белорусских граждан, включая президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также в отношении 47 крупнейших российских предприятий и организаций. Кроме того, запрещен экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа, и импорт российских энергоносителей, оружия и комплектующих.

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Версия на английском языке Australian government sanctions 110 citizens of Russia, 'LPR' and 'DPR'

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