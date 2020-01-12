Власти Австралии создадут комиссию для расследования причин лесных пожаров

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о создании специальной королевской комиссии по расследованию причин возникновения и распространения лесных пожаров на континенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом глава правительства сообщил в воскресенье в интервью вещательной корпорации ABC.

Как отметил Моррисон, в ближайшее время он примет предложение своего кабинета. "Я думаю, это необходимо сделать, и я приму предложение кабинета министров (о создании комиссии)", - сказал Моррисон.

Он также подчеркнул, что также в ближайшее время рассмотрит вопрос расширения полномочий федерального правительства, чтобы оно могло "с большей гибкостью и в более широком масштабе вмешиваться и помогать штатам во время стихийных бедствий" или чрезвычайных ситуаций.

В ночь на воскресенье во время тушения огня на северо-восточной границе штата Виктория погиб еще один пожарный. Таким образом, число жертв лесных пожаров в Австралии увеличилось до 26 человек.