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Власти Австралии предупредили об угрозе появления еще более опасных штаммов СOVID-19

Власти Австралии предупредили об угрозе появления еще более опасных штаммов СOVID-19 Индийский штамм коронавируса (штамм "Дельта") - один из целого ряда внушающих опасения вариантов коронавируса, однако в ближайшие месяцы и годы их станет гораздо больше. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава федеральног
Другие страны
2 июля 2021 г. 09:20
Власти Австралии предупредили об угрозе появления еще более опасных штаммов СOVID-19

Индийский штамм коронавируса (штамм "Дельта") - один из целого ряда внушающих опасения вариантов коронавируса, однако в ближайшие месяцы и годы их станет гораздо больше. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава федерального департамента здравоохранения Австралии Пол Келли.

"Штамм "Дельта" - последний из известных нам вариантов коронавируса, называемых внушающими опасения. Но их будет больше, в ближайшие месяцы и годы появятся и другие [более опасные] штаммы, в этом никаких сомнений. Нам нужно научиться жить с этим и, узнавая об их появлении, изменять и при необходимости и наши подходы", - заявил Келли в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По словам Келли, быстро распространяющийся по миру штамм "Дельта" мало изучен, его сложно контролировать. "Самое важное, что мы знаем об этом конкретном варианте, это его высокая контагиозность. Он передается от человека к человеку легче, чем предыдущие штаммы, но на данном этапе у нас нет убедительных доказательств того, что [вызываемое им заболевание] более серьезно, чем возникающее после заражения другими штаммами", - сказал он.

Также глава департамента отметил, что, хотя и существуют некоторые сомнения в высокой эффективности вакцин, пока это единственное действенное средство в борьбе с болезнью. "Вакцины работают, и они определенно все еще являются тем, что нам нужно", - подчеркнул Келли.

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