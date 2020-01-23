​Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары

Австралийские власти потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Сельской пожарной службы штата в Twitter.

"Сельская пожарная служба (штата) Новый Южный Уэльс расследует сообщения о серьезным инциденте с самолетом в южной части Нового Южного Уэльса в полдень. Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро", - сообщила пожарная служба.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно