Власти Австралии подтвердили информацию о разговоре премьера страны с Трампом

Власти Австралии подтвердили, что президент США Дональд Трамп звонил премьер-министру Скотту Моррисону, с просьбой оказать помощь министру юстиции и генеральному прокурору США Уильяму Барру в изучении обстоятельств, ставших отправной точкой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает издание Australian, со ссылкой на представителя правительства страны.

Как отметили в правительстве, "власти Австралии всегда были готовы к помощи и сотрудничеству в решении вопросов, помогающих пролить свет на расследуемые дела". "Премьер еще раз подтвердил эту готовность в разговоре с президентом", - цитирует Australian представителя правительства, комментарий которого был распространен в ответ на публикацию газеты The New York Times.

Американское издание ранее сообщило о том, что глава Белого дома просил Моррисона провести собственную проверку причин начала расследования спецпрокурора.