Власти Австралии намерены увеличить военный бюджет до 2,3% ВВП к 2034 году

Власти Австралии увеличат расходы на производство вооружений и укрепление боеспособности вооруженных сил до 2,3% ВВП к 2034 году.

Власти Австралии увеличат расходы на производство вооружений и укрепление боеспособности вооруженных сил до 2,3% ВВП к 2034 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.

По его словам, которые приводит пресс-служба оборонного ведомства, в федеральном бюджете на 2024-2025 годы (должен быть одобрен парламентом до 1 июля) "предусмотрено увеличение финансирования министерства обороны более чем на 50 млрд австралийских долларов ($33,2 млрд) до 2034 года". "Это обеспечит общий рост оборонных расходов Австралии до более чем 2,3% ВВП в следующие 10 лет и <...> поможет создать боеспособные вооруженные силы, которые обеспечат безопасность страны в будущем", - сказал Марлз, отметив, что общий объем финансирования, предусмотренного для ВС Австралии на следующие 10 лет, превысит 764,6 млрд австралийских долларов ($507,7 млрд).

Министр сообщил, что в рамках оборонного бюджета на 2024-2025 финансовый год дополнительные средства будут направлены в числе прочего на развитие и модернизацию надводного боевого флота ($7,3 млрд), укрепление систем ПВО ($665 млн) и создание новых рабочих мест для оборонной промышленности и армии ($197 млн). Также предусмотрено финансирование "международной военной поддержки", в рамках которой 144,3 млн австралийских долларов ($96 млн) планируется направить на дополнительную военную поддержку Украины.

Согласно данным государственного казначейства, оборонный бюджет Австралии (включая затраты на содержание аппарата Минобороны и входящего в его структуру национального Управления спецсвязи) в 2023-2024 финансовом году составляет 52,6 млрд австралийских долларов (около $35 млрд), что составляет 2,1% ВВП.