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    ​Власти Аргентины запретили вступительные экзамены в вузах

    Все, получившие среднее образование, могут свободно поступить в высшее учебное заведение

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сенат Аргентины запретил проведение вступительных экзаменов в государственных университетах.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, университетам также запрещено брать какую-либо плату за обучение.

    "Все, получившие среднее образование, могут свободно и беспрепятственно поступить в высшее учебное заведение", - гласит закон.

    До настоящего моменты аргентинские государственные вузы имели право проводить вступительные экзамены на некоторые факультеты, например, медицинский.

    В то же время университетам разрешили самостоятельно устанавливать требования, которые должны выполнять учащиеся, чтобы считаться студентом вуза. Кроме того в соответствии с новым законом государство не может снижать финансирование государственных вузов.

    В Аргентине насчитывается 54 государственных университета и 49 частных вузов.

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