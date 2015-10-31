​Власти Аргентины запретили вступительные экзамены в вузах

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сенат Аргентины запретил проведение вступительных экзаменов в государственных университетах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, университетам также запрещено брать какую-либо плату за обучение.

"Все, получившие среднее образование, могут свободно и беспрепятственно поступить в высшее учебное заведение", - гласит закон.

До настоящего моменты аргентинские государственные вузы имели право проводить вступительные экзамены на некоторые факультеты, например, медицинский.

В то же время университетам разрешили самостоятельно устанавливать требования, которые должны выполнять учащиеся, чтобы считаться студентом вуза. Кроме того в соответствии с новым законом государство не может снижать финансирование государственных вузов.

В Аргентине насчитывается 54 государственных университета и 49 частных вузов.