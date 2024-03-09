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Власти Аргентины созвали кризисный комитет из-за волны преступности в Росарио

Власти Аргентины созвали кризисный комитет из-за волны преступности в Росарио Правительство Аргентины созвало кризисный комитет и собирается привлечь военных к обеспечению порядка в городе Росарио из-за участившихся убийств.
Другие страны
9 марта 2024 г. 11:57
Власти Аргентины созвали кризисный комитет из-за волны преступности в Росарио

Правительство Аргентины созвало кризисный комитет и собирается привлечь военных к обеспечению порядка в городе Росарио из-за участившихся убийств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте правительства Аргентины.

"Министр безопасности [Патрисия Буллрич] решила созвать кризисный комитет по городу Росарио, провинция Санта-Фе, чтобы обеспечить более эффективное развертывание сил для предотвращения преступлений и контроля за порядком в городе", - говорится в заявлении.

Власти также сообщили, что Буллрич и губернатор Санта-Фе Максимилиано Пульяро попросят министерство обороны привлечь вооруженные силы к операциям по обеспечению безопасности в Росарио.

Росарио - город с самым высоким уровнем убийств в Аргентине. По данным на 2022 год, этот показатель там составлял 22 случая на 100 тыс. жителей, что почти в 5 раз выше, чем в целом по стране. Высокий уровень убийств в Росарио связан прежде всего с деятельностью банд наркоторговцев.

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