Власти Аргентины сообщили о снижении уровня бедности до 38,9%

Уровень бедности в Аргентине по итогам третьего квартала снизился с 52,9% до 38,9%.

Уровень бедности в Аргентине по итогам третьего квартала снизился с 52,9% до 38,9%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит министерство человеческого капитала страны.

В ведомстве не уточнили методику расчета уровня бедности страны. В заявлении министерства отмечается, что во внимание были приняты данные института статистики о распределении доходов.

Подчеркивается, что уровень нищеты в Аргентине снизился за три месяца с 20,2% до 8,6%. Это объяснили проводимой правительством страны экономической политикой, которая сбалансировала макроэкономику и затормозила инфляцию, а также фокусированием прямой и прозрачной помощи на наиболее уязвимых секторах.

До этого сообщалось, что рост цен в Аргентине в сентябре составил 3,5%, с начала года инфляция составила 101,6%.

В докладе института статистики и переписи Аргентины отмечается, что общий уровень индекса потребительских цен в сентябре 2024 года вырос на 3,5%.

Отмечается, что данный показатель стал самым низким с ноября 2021 года, при этом инфляция в стране остается самой высокой в регионе.