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Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 12 марта

Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 12 марта Правительство Аргентины приняло решение продлить режим обязательного социального дистанцирования, введенный из-за распространения коронавируса, до 12 марта.
Другие страны
1 марта 2021 г. 06:29
Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 12 марта

Правительство Аргентины приняло решение продлить режим обязательного социального дистанцирования, введенный из-за распространения коронавируса, до 12 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующий указ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

"С 1 по 12 марта включительно будет сохраняться режим обязательного превентивного социального дистанцирования для всех лиц, живущих или находящихся проездом в городах и департаментах провинций, в которых нет устойчивой локальной передачи вируса", - говорится в документе. Действие прошлого продления карантинных ограничений истекало 28 февраля.

Режим социального дистанцирования в Аргентине включает в себя запрет на собрание более 20 человек в закрытых помещениях и более 100 на открытом воздухе. Кроме того, указ продлил действие запрета на въезд в Аргентину иностранцев.

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