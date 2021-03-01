Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 12 марта

Правительство Аргентины приняло решение продлить режим обязательного социального дистанцирования, введенный из-за распространения коронавируса, до 12 марта.

Правительство Аргентины приняло решение продлить режим обязательного социального дистанцирования, введенный из-за распространения коронавируса, до 12 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующий указ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

"С 1 по 12 марта включительно будет сохраняться режим обязательного превентивного социального дистанцирования для всех лиц, живущих или находящихся проездом в городах и департаментах провинций, в которых нет устойчивой локальной передачи вируса", - говорится в документе. Действие прошлого продления карантинных ограничений истекало 28 февраля.

Режим социального дистанцирования в Аргентине включает в себя запрет на собрание более 20 человек в закрытых помещениях и более 100 на открытом воздухе. Кроме того, указ продлил действие запрета на въезд в Аргентину иностранцев.