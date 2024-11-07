Власти Аргентины могут закрыть крупнейшего авиаперевозчика в ответ на забастовки

Правительство Аргентины поставило ультиматум профсоюзам работников авиаотрасли из-за забастовок, пригрозив закрытием крупнейшего авиаперевозчика страны Aerolineas Argentinas.

Правительство Аргентины поставило ультиматум профсоюзам работников авиаотрасли из-за забастовок, пригрозив закрытием крупнейшего авиаперевозчика страны Aerolineas Argentinas.

Как передает Report , об этом сообщил местный телеканал TN.

"Мы дали им срок до пятницы представить свое предложение, чтобы прекратить конфликты и работать в нормальном режиме", - сказал телеканалу источник в правительстве.

По его словам, если предложение профсоюзов не понравится президенту Аргентины Хавьеру Милею, будет активирован антикризисный план, который приведет к закрытию авиакомпании.

Ранее работники наземных служб одного из столичных аэропортов приостановили работу в знак протеста против увольнения коллеги. Забастовка, о которой не было известно заранее, привела к отмене и переносе рейсов. Официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил, что правительство намерено подать в суд на профсоюз.