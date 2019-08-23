Власти Аргентины предложили Бразилии и Боливии помощь в борьбе с лесными пожарами

Правительство Аргентины предложило Бразилии и Боливии помощь в борьбе с лесными пожарами.
Как передаёт Report, об этом сообщил в четверг президент республики Маурисио Макри.
"Пожары, которые уничтожают главный источник кислорода в нашем регионе, вызывают у нас боль и обеспокоенность и заставляют нас срочно предложить помощь. Наши средства по борьбе с чрезвычайными ситуациями находятся в распоряжении Бразилии и Боливии", - написал он.
По словам Макри, он также связался с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, чтобы узнать о том, как продвигается борьба со стихией.
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