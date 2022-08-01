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Власти Алжира заявили о готовности присоединиться к БРИКС

Власти Алжира заявили о готовности присоединиться к БРИКС Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика "сильно заинтересована" в присоединении к БРИКС.
Другие страны
1 августа 2022 г. 05:19
Власти Алжира заявили о готовности присоединиться к БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика "сильно заинтересована" в присоединении к БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на агентство Algeria Press Service, по словам главы государства, у Алжира есть «почти все условия» для вступления в альянс.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что Китай предложил запустить процесс расширения БРИКС. По его мнению, этот процесс позволит повысить влиятельность стран альянса и внести еще больший вклад в мир и развитие во всем мире.

С 2017 года существует формат БРИКС+, когда для обсуждений приглашаются другие крупные незападные развивающиеся страны. В июне российский МИД РФ подтвердил, что заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран.

Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики стран-участниц.

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