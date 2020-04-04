Власти Албании выпустят почти 500 заключенных в связи с новым коронавирусом

Власти Албании в рамках противодействия распространению COVID-19 приняли решение выпустить на свободу 494 заключенных, отбывавших наказания в различных тюрьмах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу северомакедонский портал 24-info.

Как отмечается на портале, право на условно-досрочное освобождение получили лица, срок отбывания наказания у которых составляет меньше трех лет, а также заключенные с наличием хронических заболеваний и старше 60 лет, которым еще предстояло находиться под стражей не более пяти лет. Кроме того, основным условием является отсутствие у таких лиц уголовных статей за совершение тяжких преступлений.

Для выхода на свободу семьи заключенных должны подписать согласие на гарантию их пребывания в режиме самоизоляции дома.