Власти Албании подсчитали предварительный ущерб от землетрясения

Разрушительное землетрясение в Албании унесло жизни 51 человека, полностью разрушило 5,5 тысячи единиц жилья, 28 школ, 146 предприятий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили власти страны.

"Согласно докладу, города Дуррес, Тирана и Лежа пострадали больше всего. В Тиране было уничтожено 1,3 тысячи единиц жилья, в Дурресе – 3,8 тысячи, всего по стране – почти 5,5 тысячи единиц. В различных городах разрушено 28 школ", - цитирует отчет Albanian Daily News.

В столице Албании землетрясение повредило 15 электроподстанций, два учреждения здравоохранения и 149 коммерческих объектов.

"По стране было эвакуировано 3,2 тысячи человек, они размещены по отелям и сборным центрам, еще 2,5 тысячи человек приняли у себя друзья и родственники", - говорится в докладе.