Власти афганской провинции запретили изображение живых существ в СМИ

Власти провинции Лагман в Афганистане запретили изображения людей, животных и любых других живых существ в средствах массовой информации.

Власти провинции Лагман в Афганистане запретили изображения людей, животных и любых других живых существ в средствах массовой информации.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Центра афганской журналистики.

Табу для "поощрения добродетели и предотвращения порока" до этого были введены в 18 других афганских провинциях - всего в стране 34 региона.

В Лагмане работают государственный телеканал RTA и четыре частные радиостанции. Уточняется, что запрет будет касаться также социальных сетей этих СМИ.