Власти Афганистана заявили о скором начале прямых переговоров с талибами

Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил о начале прямых переговоров с членами радикального движения "Талибан" в ближайшие две недели.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал 1TV.

Сообщается, что переговоры пройдут в "одной из европейских столиц". Рахими заявил, что ведутся консультации по формированию переговорной группы из 15 человек, которая представила бы официальный Кабул.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира - посредник в диалоге между правительством и талибами.