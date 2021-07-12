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Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов

Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки движения "Талибан". Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство внутренних дел Афганистана.
Другие страны
12 июля 2021 г. 18:04
Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов

Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки движения "Талибан". Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство внутренних дел Афганистана.

"В ходе особой операции сил специальной полиции Афганистана... в провинции Логар прошлой ночью был ликвидирован глава разведки "Талибана"* Кари Шагаси... еще два боевика задержаны", - говорится в заявлении.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

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Версия на английском языке Afghan authorities say head of Taliban intelligence terminated

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