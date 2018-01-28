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    Власти Афганистана объявили национальный траур по жертвам теракта в Кабуле

    Понедельник объявлен выходным днем для жителей Кабула© Foto: "AP"

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Правительство Афганистана объявило воскресенье днем национального траура по жертвам взрыва в дипломатическом квартале Кабула.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV.

    Кроме того, понедельник объявлен выходным днем для жителей Кабула.

    Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По последним данным министерства здравоохранения страны, 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

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