Власти Афганистана готовы вести переговоры с талибами при посредничестве Пакистана

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Официальный Кабул готов вести переговоры с движением "Талибан" через посредника в лице Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

"У талибов есть два основных варианта, первый - быть представленными на различных переговорах Пакистаном или какой-либо другой региональной страной, второй - выступать самостоятельно", - заявил А.Гани.

По его словам, правительство Афганистана готово пойти и на переговоры с Пакистаном, если "Талибан" захочет видеть их в качестве посредника.

В то же время президент указал, что для талибов будет лучше вести диалог напрямую, если они хотят быть "частью афганского народа".