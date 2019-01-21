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    Власти Афганистана готовы вести переговоры с талибами при посредничестве Пакистана

    Правительство Афганистана готово пойти и на переговоры с Пакистаном, если Талибан захочет видеть их в качестве посредника
    © The Express Tribune

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Официальный Кабул готов вести переговоры с движением "Талибан" через посредника в лице Пакистана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

    "У талибов есть два основных варианта, первый - быть представленными на различных переговорах Пакистаном или какой-либо другой региональной страной, второй - выступать самостоятельно", - заявил А.Гани.

    По его словам, правительство Афганистана готово пойти и на переговоры с Пакистаном, если "Талибан" захочет видеть их в качестве посредника.

    В то же время президент указал, что для талибов будет лучше вести диалог напрямую, если они хотят быть "частью афганского народа". 

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