Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов

Власти столичного эмирата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби разрешили туристам бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Власти столичного эмирата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби разрешили туристам бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили по "горячей линии" госкомпании SEHA, которая предоставляет медицинские услуги в Абу-Даби.

"Туристы с визами, выданными именно властями Абу-Даби, и обладатели паспортов тех стран, которые имеют право получить визу в аэропорту по прибытии в Абу-Даби, могут записаться на бесплатную вакцинацию через специальное приложение вакцинами китайской компании Sinopharm или Pfizer/BioNTech для получения одной или двух доз, если обстоятельства позволят им находиться еще месяц в Абу-Даби или приехать повторно", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что записаться на прививку можно даже находясь за пределами ОАЭ и только планируя приехать в Абу-Даби. Это разрешение действительно только для туристов, которые получают туристические визы у властей Абу-Даби, а не в шести других эмиратах ОАЭ, включая Дубай.