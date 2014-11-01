Власть в Буркина-Фасо захватил подполковник Исаак Зида

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Подполковник Исаак Зида захватил власть в Буркина-Фасо, заявив, что взял на себя функции главы государства. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Reuters, И. Зида заявил в своем послании местному каналу BF1.

Менее суток назад главой государства объявил себя командующий вооруженными силами Буркина-Фасо генерал Оноре Траоре. Однако многие демонстранты выступили против его кандидатуры, поскольку он был помощником президента страны Блэзы Компаоре. После своего заявления, генерал ни разу не показался перед публикой. Его местонахождение неизвестно.

Массовые выступления в столице Буркина-Фасо Уагадугу начались 28 октября. Тогда тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против продления президентского срока Компаоре, который пришел к власти в 1987 году в результате военного переворота.

30 октября демонстранты взяли под контроль здание парламента. 31 октября Компаоре объявил об отставке.